Fête de la Musique Le bourg Alligny-en-Morvan
Fête de la Musique Le bourg Alligny-en-Morvan vendredi 19 juin 2026.
Alligny-en-Morvan
Fête de la Musique
Le bourg Dans la cour de l’école primaire Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Musique à Alligny en Morvan. Rendez-vous dans la cour de l’école à partir de 19H. Concert avec “Backstage” puis scène ouverte. Restauration et buvette sur place. .
Le bourg Dans la cour de l’école primaire Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50
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English : Fête de la Musique
L’événement Fête de la Musique Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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