Fête de la Musique Le bourg Alligny-en-Morvan vendredi 19 juin 2026.

Alligny-en-Morvan

Fête de la Musique

Le bourg Dans la cour de l’école primaire Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique à Alligny en Morvan. Rendez-vous dans la cour de l’école à partir de 19H. Concert avec “Backstage” puis scène ouverte. Restauration et buvette sur place. .

Le bourg Dans la cour de l’école primaire Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 13 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la Musique

L’événement Fête de la Musique Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs