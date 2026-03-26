Vernissage de l’expo Mémo Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan

Vernissage de l’expo Mémo

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des Settons Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 19:30:00

Date(s) :

2026-06-12

En présence de l’artiste Grégoire Brice-Thorin, découverte de l’expo 2026 du musée des nourrices Mémo

Compositions numérique et artistique de vos instants de vies passées .

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance publique 1 route des Settons Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr

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English : Vernissage de l’expo Mémo

L’événement Vernissage de l’expo Mémo Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs