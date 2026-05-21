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Concert Cave du Ternin Alligny-en-Morvan

Concert Cave du Ternin Alligny-en-Morvan vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Cave du Ternin

Adresse : 23 Rue Joseph Bruley

Ville : 58230 Alligny-en-Morvan

Département : Nièvre

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Alligny-en-Morvan

Concert

Cave du Ternin 23 Rue Joseph Bruley Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Concert à Alligny en Morvan. A partir de 18h à la cave du Ternin. Concert à 20h30 avec “Moon Sharp”.   .

Cave du Ternin 23 Rue Joseph Bruley Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 14 63 

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English : Concert

L’événement Concert Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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