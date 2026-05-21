Concert Cave du Ternin Alligny-en-Morvan
Concert Cave du Ternin Alligny-en-Morvan vendredi 5 juin 2026.
Alligny-en-Morvan
Concert
Cave du Ternin 23 Rue Joseph Bruley Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Concert à Alligny en Morvan. A partir de 18h à la cave du Ternin. Concert à 20h30 avec “Moon Sharp”. .
Cave du Ternin 23 Rue Joseph Bruley Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 14 63
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English : Concert
L’événement Concert Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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