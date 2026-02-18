Visite commentée Musée des Nourrices Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan
Visite commentée Musée des Nourrices Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan jeudi 9 juillet 2026.
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-30 16:30:00
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
L’histoire des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique a façonné l’identité du Morvan. Depuis la fin du XVIIIe siècle, elle a concerné plusieurs dizaines de milliers d’enfants, de femmes, de familles.
Pour en savoir plus, participez à nos visites commentées (sur inscription) .
Musée des nourrices et des enfants de l'Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00 tourisme@ccmorvan.fr
