Visite commentée Musée des Nourrices Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique Alligny-en-Morvan

Visite commentée Musée des Nourrices

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan Nièvre

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’histoire des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique a façonné l’identité du Morvan. Depuis la fin du XVIIIe siècle, elle a concerné plusieurs dizaines de milliers d’enfants, de femmes, de familles.

Pour en savoir plus, participez à nos visites commentées (sur inscription) .

Musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique D121 Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00 tourisme@ccmorvan.fr

English : Visite commentée Musée des Nourrices

