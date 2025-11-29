26e Rallye National du Tréport + 6e VHC + 1er VHRS Parvis de la Salle Serge Reggiani Eu

26e Rallye National du Tréport + 6e VHC + 1er VHRS

Parvis de la Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-06

2026-06-05

26ème Rallye automobile du Tréport 6ème VHC 1er VHRS

Les vérifications et le parc fermé se situera sur le parvis de la salle Reggiani le vendredi 5 juin 2026 l’après-midi.

Les voitures s’élanceront le samedi matin à partir de 7h30 en direction de Grandcourt.

Les 2 secteurs chronométrés se situeront autour de Wanchy-Capval et Preuseville.

La remise des prix aura lieu au pied de JOA Casino au Tréport à partir de 19h. .

Parvis de la Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 70 44 64 max.horen@outlook.fr

English : 26e Rallye National du Tréport + 6e VHC + 1er VHRS

