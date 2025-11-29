26e Rallye National du Tréport + 6e VHC + 1er VHRS Parvis de la Salle Serge Reggiani Eu

26e Rallye National du Tréport + 6e VHC + 1er VHRS Parvis de la Salle Serge Reggiani Eu vendredi 5 juin 2026.

Parvis de la Salle Serge Reggiani 1 Rue Lucien Lavacry Eu Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05
fin : 2026-06-06

2026-06-05

26ème Rallye automobile du Tréport 6ème VHC 1er VHRS
Les vérifications et le parc fermé se situera sur le parvis de la salle Reggiani le vendredi 5 juin 2026 l’après-midi.
Les voitures s’élanceront le samedi matin à partir de 7h30 en direction de Grandcourt.
Les 2 secteurs chronométrés se situeront autour de Wanchy-Capval et Preuseville.
La remise des prix aura lieu au pied de JOA Casino au Tréport à partir de 19h.   .

+33 6 45 70 44 64  max.horen@outlook.fr

