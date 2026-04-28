Balade Littoral 76 Parking du Funiculaire Le Tréport

Le Tréport

Balade Littoral 76

Parking du Funiculaire Boulevard du Calvaire Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Le Syndicat Mixte du Littoral de la Seine-Maritime vous propose une Balade Littoral 76 . Sensibilisation et mobilisation sur les questions de risques naturels littoraux (recul du trait de côte, submersion marine). Adaptation aux conséquences du changement climatique.

Seront évoqués le paysage, les usages, les aménagements, les gestionnaires, les phénomènes naturels sur le littoral, les milieux et les impacts du changement climatique.

Cet échange est également l’occasion de présenter, son rôle, son activité, la co-construction d’une stratégie de gestion intégrée du trait de côte …

L’animation est assurée gratuitement par les agents du syndicat.

Durée 2h Ponctuée de différents temps d’arrêt où sont évoqués les différents sujets. Sur réservation. Gratuit. .

Parking du Funiculaire Boulevard du Calvaire Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 05 69 info@destination-letreport-mers.fr

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English : Balade Littoral 76

L’événement Balade Littoral 76 Le Tréport a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers