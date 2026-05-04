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26e slalom automobile de Val-de-Virieu Val-de-Virieu

26e slalom automobile de Val-de-Virieu Val-de-Virieu dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Dans le village

Ville : 38730 Val-de-Virieu

Département : Isère

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Val-de-Virieu

26e slalom automobile de Val-de-Virieu

Dans le village Val-de-Virieu Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Slalom automobile en côte. Démonstration de tous véhicules le samedi 13 juin.
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Dans le village Val-de-Virieu 38730 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 73 41 81  bredagil@wanadoo.fr

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English :

Hill-climbing car slalom. All-vehicle demonstration on Saturday June 13.

L’événement 26e slalom automobile de Val-de-Virieu Val-de-Virieu a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme des Vals du Dauphiné