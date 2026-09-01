Informations pratiques

Boz

26ème Brocante

Terrain communal Boz Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pas de réservation. Objets neuf interdits. Buvette et snack sur place.

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Terrain communal Boz 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 42 66 85 soudesecolesrpi@listes.marelle.org

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English : 26th Brocante

No reservations. New items prohibited. Refreshment bar and snack bar on site.

L’événement 26ème Brocante Boz a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux