AGENDA · Boz
26ème Brocante Boz
dimanche 20 septembre 2026 · Boz
Informations pratiques
Boz
26ème Brocante
Terrain communal Boz Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Pas de réservation. Objets neuf interdits. Buvette et snack sur place.
.
Terrain communal Boz 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 42 66 85 soudesecolesrpi@listes.marelle.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 26th Brocante
No reservations. New items prohibited. Refreshment bar and snack bar on site.
L’événement 26ème Brocante Boz a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
À voir aussi à Boz (Ain)
- Visite de l’église, église, Boz 19 septembre 2026