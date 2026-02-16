Atelier Mon premier masque de théâtre Musée archéologique d’Izernore Izernore
Musée Bébé Musée archéologique d'Izernore 7 place de l'église Izernore Ain 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18 14:30:00
Pro D2 Oyonnax Rugby reçoit le Stade Montois Rugby Stade Charles Mathon Cours Verdun Oyonnax Ain 2026-02-20 19:30:00 2026-02-20 19:30:00
Salon du Livre à Nantua Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21 10:00:00
Salon du Livre à l'Espace Malraux Rue du Dr Grézel Espace André Malraux Nantua Ain 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21 10:00:00
Salon du Livre à la Médiathèque Médiathèque DuBouillon Avenue du Docteur Grézel Nantua Ain 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21 10:00:00
Salon du livre au Musée de la Résistance Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Ain 3 montée de l'Abbaye Nantua Ain 2026-02-21 11:00:00 2026-02-21 11:00:00
HORS LES MURS Séminaire à Lyon • Rwanda, mémoires et savoirs de la pertinence du témoignage Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin 69007 LYON Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures 35 rue Raulin 69007 LYON Izieu Ain 2026-02-27 09:00:00 2026-02-27 09:00:00
Vendredi 27 février, 20h30 Le Bordeau Saint-Genis-Pouilly, 18 Rue de Genève, 01630 Festival Antigel
Championnats de France de Natation Maitres Carré d'Eau 3 allée du Centre Nautique Bourg-en-Bresse Ain 2026-03-05 08:00:00 2026-03-05 08:00:00
Les jeudis soirs au Refuge Cormaranche-en-Bugey 200 route de mazières Plateau d'Hauteville Ain 2026-04-02 18:30:00 2026-04-02 18:30:00
Monts Jura Monoski Lélex Ain 2026-03-07 2026-03-07
Championnat de France de Touch Rugby Qualifications mixtes Stade des Vennes Route de Seillon Bourg-en-Bresse Ain 2026-03-07 2026-03-07
Convention International de tatouage Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain 2026-03-14 2026-03-14
Bresse Swing Festival FRED DANSE ACADÉMIE 150 impasse Claude Berthollet Péronnas Ain 2026-03-20 20:00:00 2026-03-20 20:00:00
La Fête du Court-Métrage Afterwork et Projection rue du Collège Le Galet Reyrieux Ain 2026-03-26 20:00:00 2026-03-26 20:00:00
Salon Plein les Papilles ! Valexpo 88 cours de Verdun Oyonnax Ain 2026-03-27 2026-03-27
Jura Sick Race Piste de ski et de vélo de Crozet Crozet Ain 2026-03-28 09:00:00 2026-03-28 09:00:00
Championnat du Monde de Poulet de Bresse à la Crème Concours amateurs Domaine des Saveurs Les Planons 987 chemin des Seiglières Saint-Cyr-sur-Menthon Ain 2026-03-28 10:00:00 2026-03-28 10:00:00
VeyziaTrail Complexe Sportif de Veyziat 400 D113 Oyonnax Ain 2026-03-29 07:00:00 2026-03-29 07:00:00