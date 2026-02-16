HORS LES MURS Séminaire à Lyon • Rwanda, mémoires et savoirs de la pertinence du témoignage Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures, 35 rue Raulin 69007 LYON Amphithéâtre de la Maison Internationale des Langues et des Cultures 35 rue Raulin 69007 LYON Izieu Ain 2026-02-27 09:00:00 2026-02-27 09:00:00