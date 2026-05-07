Sortie culturelle 2026 Les Bâtisseurs au Couvent de la Tourette et Carrières de Glay Pont-de-Veyle
Sortie culturelle 2026 Les Bâtisseurs au Couvent de la Tourette et Carrières de Glay Pont-de-Veyle samedi 20 juin 2026.
Pont-de-Veyle
Sortie culturelle 2026 Les Bâtisseurs au Couvent de la Tourette et Carrières de Glay
Château de Pont de Veyle (Lieu de départ) Pont-de-Veyle Ain
Tarif : 34 – 34 – EUR
remplir bulletin inscription avant el 3 juin impératif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 08:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Sortie culturel au départ de Pont-de-Veyle, visite guidée du Couvent de la Tourette. repas sur place. Visite guidée des carrières de Glay. et retour à Pont- de Veyle.
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Château de Pont de Veyle (Lieu de départ) Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 91 70 14 associationhetp@gmail.com
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English :
Cultural outing departing from Pont-de-Veyle, guided tour of the Couvent de la Tourette. lunch on site. Guided tour of the Glay quarries. Return to Pont-de-Veyle.
L’événement Sortie culturelle 2026 Les Bâtisseurs au Couvent de la Tourette et Carrières de Glay Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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