Pétanque du rugby Boulodrome Pont-de-Veyle

Pont-de-Veyle

Pétanque du rugby

Boulodrome Avenue des sports Pont-de-Veyle Ain

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le rugby organise un tournoi de pétanque sur le boulodrome de Pont de Veyle. Un complémentaire sera organisé. Bonne ambiance, frites, saucisses sur place.

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Boulodrome Avenue des sports Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 50 60 57 rugbyclubveylesaone01@gmail.com

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English :

Rugby organizes a pétanque tournament on the Pont de Veyle boulodrome. A complementary event will be organized. Good atmosphere, French fries and sausages on site.

L’événement Pétanque du rugby Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle