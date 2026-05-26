Pétanque du rugby Boulodrome Pont-de-Veyle
Pétanque du rugby Boulodrome Pont-de-Veyle samedi 13 juin 2026.
Pont-de-Veyle
Pétanque du rugby
Boulodrome Avenue des sports Pont-de-Veyle Ain
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le rugby organise un tournoi de pétanque sur le boulodrome de Pont de Veyle. Un complémentaire sera organisé. Bonne ambiance, frites, saucisses sur place.
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Boulodrome Avenue des sports Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 50 60 57 rugbyclubveylesaone01@gmail.com
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English :
Rugby organizes a pétanque tournament on the Pont de Veyle boulodrome. A complementary event will be organized. Good atmosphere, French fries and sausages on site.
L’événement Pétanque du rugby Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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