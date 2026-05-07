Vogue 2026 Pont-de-Veyle
Vogue 2026 Pont-de-Veyle vendredi 5 juin 2026.
Pont-de-Veyle
Vogue 2026
centre village Pont-de-Veyle Ain
Tarif : 1 – 1 – 15 EUR
tarif repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Fête foraine avec animations.
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centre village Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 83 64 88 josephinem2612@oal.com
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English :
Funfair with entertainment.
L’événement Vogue 2026 Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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