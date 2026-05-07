Pont-de-Veyle

Vogue 2026

centre village Pont-de-Veyle Ain

Tarif : 1 – 1 – 15 EUR

tarif repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Fête foraine avec animations.

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centre village Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 83 64 88 josephinem2612@oal.com

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English :

Funfair with entertainment.

L’événement Vogue 2026 Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle