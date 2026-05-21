Vogue de Pont-de-Veyle et apéro concert Pont-de-Veyle
Vogue de Pont-de-Veyle et apéro concert Pont-de-Veyle vendredi 5 juin 2026.
Pont-de-Veyle
Vogue de Pont-de-Veyle et apéro concert
Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-06-07 23:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Fête patronale de Pont-de-Veyle vogue, repas andouillettes, feu d’artifice, marché artisanal, apéro concert …
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Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 83 64 88
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English :
Pont-de-Veyle patron saint’s day: vogue, andouillettes meal, fireworks, craft market, aperitif concert…
L’événement Vogue de Pont-de-Veyle et apéro concert Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle