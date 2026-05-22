Visite commentée de Pont-de-Veyle Le château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle

Pont-de-Veyle

Visite commentée de Pont-de-Veyle

Le château 10 rue de la Poste Bureau d’information touristique Pont-de-Veyle Ain

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Découvrez ou redécouvrez celle que l’on surnomme la petite Venise bressane son histoire, les vestiges de son passé au cours d’une balade commentée.

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Le château 10 rue de la Poste Bureau d’information touristique Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 contact@veyle-tourisme.fr

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English :

Discover or rediscover the town nicknamed Little Venice of Bresse : its history and the vestiges of its past during a guided tour.

L’événement Visite commentée de Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle