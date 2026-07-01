Balade contée de l’eau sous les ponts Château de Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle

Informations pratiques

Pont-de-Veyle

Balade contée de l’eau sous les ponts

Château de Pont-de-Veyle 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Balade contée dans le parc de château de Pont-de-Veyle à la découverte de son histoire. Josiane vous fait vivre le passé du château à travers des personnages réels et imaginaires. Venez en famille !

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Château de Pont-de-Veyle 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

A storytelling walk through the Pont-de-Veyle Castle park to discover its history. Josiane brings the castle’s past to life through real and imaginary characters. Bring the whole family!

L’événement Balade contée de l’eau sous les ponts Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle