Balade contée de l’eau sous les ponts Château de Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle
mardi 21 juillet 2026 · Château de Pont-de-Veyle · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
Balade contée de l’eau sous les ponts
Château de Pont-de-Veyle 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 17:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11
Balade contée dans le parc de château de Pont-de-Veyle à la découverte de son histoire. Josiane vous fait vivre le passé du château à travers des personnages réels et imaginaires. Venez en famille !
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Château de Pont-de-Veyle 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
A storytelling walk through the Pont-de-Veyle Castle park to discover its history. Josiane brings the castle’s past to life through real and imaginary characters. Bring the whole family!
L’événement Balade contée de l’eau sous les ponts Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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