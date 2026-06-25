Les mercredis au château Parc du Château Pont-de-Veyle
Les mercredis au château Parc du Château Pont-de-Veyle mercredi 29 juillet 2026.
Pont-de-Veyle
Les mercredis au château
Parc du Château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Ne manquez pas les rendez-vous du mercredi dans le parc du château de Pont-de-Veyle ! Venez participer à des activités familiales en plein air avec un bon goûter !
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Parc du Château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Don’t miss the Wednesday events in the park at Pont-de-Veyle Castle! Come join us for some family-friendly outdoor activities and a tasty snack!
L’événement Les mercredis au château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle