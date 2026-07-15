Informations pratiques

Pont-de-Veyle

Atelier bouquet de fleurs en papier

10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

A partir de 10 ans, venez apprendre à créer des fleurs en papiers.

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10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

If you’re 10 or older, come learn how to make paper flowers.

L’événement Atelier bouquet de fleurs en papier Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle