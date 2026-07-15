AGENDA · Pont-de-Veyle
Atelier bouquet de fleurs en papier Pont-de-Veyle
vendredi 28 août 2026 · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
Atelier bouquet de fleurs en papier
10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 10:00:00
fin : 2026-08-28 12:00:00
Date(s) :
2026-08-28
A partir de 10 ans, venez apprendre à créer des fleurs en papiers.
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10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
If you’re 10 or older, come learn how to make paper flowers.
L’événement Atelier bouquet de fleurs en papier Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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