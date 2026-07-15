Atelier sujets en laine pour les enfants Pont-de-Veyle
vendredi 21 août 2026 · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
Atelier sujets en laine pour les enfants
10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Venez découvrir un atelier de création de personnages en laines pour les enfants.
.
10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover a workshop where kids can create characters out of yarn.
L’événement Atelier sujets en laine pour les enfants Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
À voir aussi à Pont-de-Veyle (Ain)
- Les mercredis au château Parc du Château Pont-de-Veyle 15 juillet 2026
- Visite commentée de Pont-de-Veyle Le château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 19 juillet 2026
- Balade contée de l’eau sous les ponts Château de Pont-de-Veyle Pont-de-Veyle 21 juillet 2026
- Les mercredis au château Parc du Château Pont-de-Veyle 22 juillet 2026
- Les mercredis au château Parc du Château Pont-de-Veyle 29 juillet 2026