Informations pratiques

Pont-de-Veyle

Visite artistique du Parc du Château

Parc du château 10 rue La Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 15:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Découvrir le parc du château et la peinture au couteau: c’est possible!

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Parc du château 10 rue La Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Explore the castle grounds and try knife painting—it’s possible!

L’événement Visite artistique du Parc du Château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle