Visite artistique du Parc du Château Parc du château Pont-de-Veyle
vendredi 31 juillet 2026 · Parc du château · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
Visite artistique du Parc du Château
Parc du château 10 rue La Poste Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28
Découvrir le parc du château et la peinture au couteau: c’est possible!
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Parc du château 10 rue La Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Explore the castle grounds and try knife painting—it’s possible!
L’événement Visite artistique du Parc du Château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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