UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pont-de-Veyle

Visite artistique du Parc du Château Parc du château Pont-de-Veyle

vendredi 31 juillet 2026 · Parc du château · Pont-de-Veyle

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc du château
Adresse
10 rue La Poste
Ville
01290 Pont-de-Veyle
Département
Ain
Tarif

Pont-de-Veyle

Visite artistique du Parc du Château

Parc du château 10 rue La Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28

Découvrir le parc du château et la peinture au couteau: c’est possible!
  .

Parc du château 10 rue La Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the castle grounds and try knife painting—it’s possible!

L’événement Visite artistique du Parc du Château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

À voir aussi à Pont-de-Veyle (Ain)