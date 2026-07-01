AGENDA · Pont-de-Veyle
Jazz en herbe Pont-de-Veyle
samedi 11 juillet 2026 · Pont-de-Veyle
Informations pratiques
Pont-de-Veyle
Jazz en herbe
Parc du château Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
TRACES vous proposeras des musiques tradiverselles de Bresse.
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Parc du château Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
TRACES will present a diverse selection of music from the Bresse region.
L’événement Jazz en herbe Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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