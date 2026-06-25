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AGENDA · Pont-de-Veyle

Les mercredis au château Parc du Château Pont-de-Veyle

mercredi 15 juillet 2026 · Parc du Château · Pont-de-Veyle

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parc du Château
Adresse
10 rue de la Poste
Ville
01290 Pont-de-Veyle
Département
Ain
Tarif

Pont-de-Veyle

Les mercredis au château

Parc du Château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Ne manquez pas les rendez-vous du mercredi dans le parc du château de Pont-de-Veyle ! Venez participer à des activités familiales en plein air avec un bon goûter !
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Parc du Château 10 rue de la Poste Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20  tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Don’t miss the Wednesday events in the park at Pont-de-Veyle Castle! Come join us for some family-friendly outdoor activities and a tasty snack!

L’événement Les mercredis au château Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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