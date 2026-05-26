Grande Farfouille organisée par Cantonaide Pont-de-Veyle
Grande Farfouille organisée par Cantonaide Pont-de-Veyle dimanche 14 juin 2026.
Pont-de-Veyle
Grande Farfouille organisée par Cantonaide
Avenue des sports Pont-de-Veyle Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 05:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Farfouille organisée par Cantonaide professionnels et particuliers
.
Avenue des sports Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 81 39 50 associationcantonaide@gmail.com
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English :
Farfouille organized by Cantonaide professionals and individuals
L’événement Grande Farfouille organisée par Cantonaide Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle
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