Pont-de-Veyle

Grande Farfouille organisée par Cantonaide

Avenue des sports Pont-de-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 05:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Farfouille organisée par Cantonaide professionnels et particuliers

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Avenue des sports Pont-de-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 81 39 50 associationcantonaide@gmail.com

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English :

Farfouille organized by Cantonaide professionals and individuals

L’événement Grande Farfouille organisée par Cantonaide Pont-de-Veyle a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle