Les Jeudis Locos Restaurant Papa Loco Thoissey
Les Jeudis Locos Restaurant Papa Loco Thoissey jeudi 18 juin 2026.
Thoissey
Les Jeudis Locos
Restaurant Papa Loco Le Port Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:30:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Rendez-vous tout l’été dans un cadre exceptionnel pour des soirées BSK (Bachata Salsa Kizomba) avec initiation Bachata débutant en plein air… ça va être IN CRO YABLE, ne manquez surtout pas ça! Ramène ta bonne humeur, et viens enflammer la piste!
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Restaurant Papa Loco Le Port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes unikdance.by.sandra@gmail.com
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English :
Rendezvous all summer long in an exceptional setting for BSK (Bachata Salsa Kizomba) evenings with open-air Bachata initiation for beginners? it’s going to be IN CRO YABLE, so don’t miss out! Bring your good mood, and come fire up the dance floor!
L’événement Les Jeudis Locos Thoissey a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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