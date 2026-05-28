Les Jeudis Locos Restaurant Papa Loco Thoissey

Thoissey

Les Jeudis Locos

Restaurant Papa Loco Le Port Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:30:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-06-18 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Rendez-vous tout l’été dans un cadre exceptionnel pour des soirées BSK (Bachata Salsa Kizomba) avec initiation Bachata débutant en plein air… ça va être IN CRO YABLE, ne manquez surtout pas ça! Ramène ta bonne humeur, et viens enflammer la piste!

.

Restaurant Papa Loco Le Port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes unikdance.by.sandra@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous all summer long in an exceptional setting for BSK (Bachata Salsa Kizomba) evenings with open-air Bachata initiation for beginners? it’s going to be IN CRO YABLE, so don’t miss out! Bring your good mood, and come fire up the dance floor!

L’événement Les Jeudis Locos Thoissey a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre