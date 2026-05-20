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Soirée karaoké restaurant le Bon coin Thoissey

Soirée karaoké restaurant le Bon coin Thoissey samedi 6 juin 2026.

Lieu : restaurant le Bon coin

Adresse : 1 rue de l'église

Ville : 01140 Thoissey

Département : Ain

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Thoissey

Soirée karaoké

restaurant le Bon coin 1 rue de l’église Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Venez nombreux chanter et passer un moment convivial autour d’un repas gourmand. Réservation obligatoire.
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restaurant le Bon coin 1 rue de l’église Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 47 10 68 

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English :

Come and sing along and enjoy a gourmet meal. Reservations required.

L’événement Soirée karaoké Thoissey a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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