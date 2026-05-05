Tous à vélo, Aire de la Voie Bleue, Thoissey, Thoissey

Tous à vélo Dimanche 31 mai, 10h00, 13h30 Aire de la Voie Bleue, Thoissey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Plusieurs activités seront accessibles tout au long de la journée :

– Bilan de votre vélo et petits réglages

– piste de vélo rigolos à partir de 5 ans

– atelier flash mécanique : comprendre le fonctionnement de votre vélo et s’assurer de rouler en sécurité

– Quizz et lots à gagner

– Parcours agilité à partir de 8 ans

– Atelier de remise en selle ( le matin)

Aire de la Voie Bleue, Thoissey thoissey, le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mobilite@ccvsc01.org »}]

Journée d’animation tout public pour découvrir le vélo pratique mais aussi le vélo ludique !

Service communication – Communauté de Communes Val de Saône Centre