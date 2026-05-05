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Tous à vélo, Aire de la Voie Bleue, Thoissey, Thoissey

Tous à vélo, Aire de la Voie Bleue, Thoissey, Thoissey

Tous à vélo, Aire de la Voie Bleue, Thoissey, Thoissey dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Aire de la Voie Bleue, Thoissey

Adresse : thoissey, le port

Ville : 01140 Thoissey

Département : Ain

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tous à vélo Dimanche 31 mai, 10h00, 13h30 Aire de la Voie Bleue, Thoissey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T13:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:30:00+02:00

Plusieurs activités seront accessibles tout au long de la journée :
– Bilan de votre vélo et petits réglages
– piste de vélo rigolos à partir de 5 ans
– atelier flash mécanique : comprendre le fonctionnement de votre vélo et s’assurer de rouler en sécurité
– Quizz et lots à gagner
– Parcours agilité à partir de 8 ans
– Atelier de remise en selle ( le matin)

Aire de la Voie Bleue, Thoissey thoissey, le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « mobilite@ccvsc01.org »}]
Journée d’animation tout public pour découvrir le vélo pratique mais aussi le vélo ludique !

Service communication – Communauté de Communes Val de Saône Centre

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