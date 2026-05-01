Thoissey

L’Odyssée du jeu

Salle des fêtes Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez vivre une expérience inoubliable en explorant une multitude de jeux pour tous les âges. C’est l’occasion parfaite de créer des souvenirs mémorables en famille.

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Salle des fêtes Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 02 57

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English :

Come and enjoy an unforgettable experience as you explore a multitude of games for all ages. It’s the perfect opportunity to create lasting family memories.

L’événement L’Odyssée du jeu Thoissey a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Val de Saône Centre