Brocante Thoissey
Brocante Thoissey samedi 6 juin 2026.
Thoissey
Brocante
Rue du Beaujolais Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le sou des écoles organise sa brocante ! L’occasion de faire des bonnes affaires !
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Rue du Beaujolais Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 55 78 08 soudesecolesdethoissey@gmail.com
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English :
The Sou des Ecoles organizes its flea market! It’s a great opportunity to pick up some bargains!
L’événement Brocante Thoissey a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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