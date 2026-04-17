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Brocante Thoissey

Brocante Thoissey samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue du Beaujolais

Ville : 01140 Thoissey

Département : Ain

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Thoissey

Brocante

Rue du Beaujolais Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le sou des écoles organise sa brocante ! L’occasion de faire des bonnes affaires !
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Rue du Beaujolais Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 55 78 08  soudesecolesdethoissey@gmail.com

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English :

The Sou des Ecoles organizes its flea market! It’s a great opportunity to pick up some bargains!

L’événement Brocante Thoissey a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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