THOISSEY – Redécouvrir l’itinéraire touristique, Square de la Galandière, Thoissey
THOISSEY – Redécouvrir l’itinéraire touristique, Square de la Galandière, Thoissey samedi 27 juin 2026.
THOISSEY – Redécouvrir l’itinéraire touristique Samedi 27 juin, 10h00 Square de la Galandière Ain
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00
Square de la Galandière Allée du port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amis.vtc01@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0640478848 »}]
Le passé prestigieux de Thoissey revit au travers d’un itinéraire historique composé de 17 panneaux qui racontent les riches heures de la Ville. Cette histoire survit grâce à de superbes vestiges. Thoissey circuit
Jacques Loupforest
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