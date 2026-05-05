THOISSEY – Redécouvrir l’itinéraire touristique, Square de la Galandière, Thoissey

THOISSEY – Redécouvrir l’itinéraire touristique Samedi 27 juin, 10h00 Square de la Galandière Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Square de la Galandière Allée du port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amis.vtc01@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0640478848 »}]

Le passé prestigieux de Thoissey revit au travers d’un itinéraire historique composé de 17 panneaux qui racontent les riches heures de la Ville. Cette histoire survit grâce à de superbes vestiges. Thoissey circuit

Jacques Loupforest