Challenge de l’amitié Thoissey
Challenge de l’amitié Thoissey samedi 27 juin 2026.
Thoissey
Challenge de l’amitié
clos derrière l’église Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Venez vous jouer aux boules et remporter le challenge de l’amitié !
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clos derrière l’église Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes andre.philippon01@gmail.com
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English :
Come and play boules and win the friendship challenge!
L’événement Challenge de l’amitié Thoissey a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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