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Challenge de l’amitié Thoissey

Challenge de l’amitié Thoissey samedi 27 juin 2026.

Adresse : clos derrière l'église

Ville : 01140 Thoissey

Département : Ain

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Thoissey

Challenge de l’amitié

clos derrière l’église Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez vous jouer aux boules et remporter le challenge de l’amitié !
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clos derrière l’église Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   andre.philippon01@gmail.com

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English :

Come and play boules and win the friendship challenge!

L’événement Challenge de l’amitié Thoissey a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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