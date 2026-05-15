Thoissey

Challenge de l’amitié

clos derrière l’église Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez vous jouer aux boules et remporter le challenge de l’amitié !

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clos derrière l’église Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes andre.philippon01@gmail.com

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English :

Come and play boules and win the friendship challenge!

L’événement Challenge de l’amitié Thoissey a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Val de Saône Centre