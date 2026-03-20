Les Moulinades 2026 Restaurant Papa Loco Thoissey

Les Moulinades 2026

Restaurant Papa Loco Le port Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-08-30 01:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Dans une ambiance musicale, venez nombreux aux Moulinades 2026 du restaurant Le Papa Loco !

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Restaurant Papa Loco Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 49 59 00 contact@papaloco.fr

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English :

Come one, come all to the Moulinades 2026 at Le Papa Loco restaurant!

L’événement Les Moulinades 2026 Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre