Les mercredis Celest’Ain Sur les bords de Saône Thoissey
Les mercredis Celest’Ain Sur les bords de Saône Thoissey mercredi 8 juillet 2026.
Les mercredis Celest’Ain
Sur les bords de Saône Le port Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 19:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez passer une soirée haute en couleurs et en émotions. Au programme jambon à la broche, concert gratuit, scène ouverte, marché nocturne, feu d’artifice et restauration sur place.
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Sur les bords de Saône Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 22 22 contact@campingdethoissey.fr
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English :
Come and enjoy a colorful and exciting evening. On the program: ham on the spit, free concert, open stage, night market, fireworks and on-site catering.
L’événement Les mercredis Celest’Ain Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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