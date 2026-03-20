Les mercredis Celest’Ain Sur les bords de Saône Thoissey

Les mercredis Celest’Ain

Sur les bords de Saône Le port Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez passer une soirée haute en couleurs et en émotions. Au programme jambon à la broche, concert gratuit, scène ouverte, marché nocturne, feu d’artifice et restauration sur place.

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Sur les bords de Saône Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 22 22 contact@campingdethoissey.fr

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English :

Come and enjoy a colorful and exciting evening. On the program: ham on the spit, free concert, open stage, night market, fireworks and on-site catering.

L’événement Les mercredis Celest’Ain Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre