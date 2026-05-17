Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Rendez-vous dans la cour de l’hôpital de Thoissey Thoissey
Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Rendez-vous dans la cour de l’hôpital de Thoissey Thoissey jeudi 16 juillet 2026.
Thoissey
Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu
Rendez-vous dans la cour de l’hôpital de Thoissey 11 Rue de l’ Hôpital Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13 2026-08-29
La plus petite apothicairerie du département ne manque pas d’attrait. Son histoire et celle des sœurs hospitalières de Sainte Marthe, son décor du 18e siècle (plafond peint, boiseries et vases) contribuent à en faire un site unique à découvrir.
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Rendez-vous dans la cour de l’hôpital de Thoissey 11 Rue de l’ Hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
The smallest apothecary in the département has a lot to offer. Its history and that of the hospital sisters of Sainte Marthe, and its 18th-century décor (painted ceiling, wood panelling and vases) make it a unique site to discover.
L’événement Visite commentée de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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