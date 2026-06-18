Yoga au parc RDV près de la butte, derrière court de tennis Thoissey dimanche 12 juillet 2026.

Thoissey

Yoga au parc

RDV près de la butte, derrière court de tennis Parc municipal Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09

Venez prendre du temps pour vous.

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RDV près de la butte, derrière court de tennis Parc municipal Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr

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English :

Come and take some time for yourself.

L’événement Yoga au parc Thoissey a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Val de Saône Centre