Soirée Swing Thoissey
Soirée Swing Thoissey lundi 29 juin 2026.
Soirée Swing
Le port Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-06-29
Venez vous initier avec aux danses des années folles !
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Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Join us for an introduction to the dances of the Roaring Twenties!
L’événement Soirée Swing Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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