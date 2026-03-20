Soirée Swing Thoissey

Soirée Swing Thoissey lundi 29 juin 2026.

Soirée Swing

Le port Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-29 18:30:00
fin : 2026-08-24

Date(s) :
2026-06-29

Venez vous initier avec aux danses des années folles !
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Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Join us for an introduction to the dances of the Roaring Twenties!

L’événement Soirée Swing Thoissey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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