Informations pratiques

Thoissey

Les toiles vagabondes, festival de peinture en plein air

Divers lieux publics et privés de la ville Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le festival de peinture en plein air Les Toiles Vagabondes , invite de nombreux peintres et dessinateurs à s’inspirer des lieux emblématiques de Thoissey pour laisser libres cours à leur créativité sous les yeux du public.

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Divers lieux publics et privés de la ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr

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English :

The outdoor painting festival Les Toiles Vagabondes invites numerous painters and artists to draw inspiration from Thoissey’s iconic sites and give free rein to their creativity in full view of the public.

L’événement Les toiles vagabondes, festival de peinture en plein air Thoissey a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Val de Saône Centre