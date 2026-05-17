Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôpital Thoissey
Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôpital Thoissey samedi 18 juillet 2026.
Thoissey
Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu
Rue de l’Hôpital RDV dans la cour de l’Hôpital Thoissey Ain
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15
Venez découvrir les deux chapelles de l’ Hôtel-Dieu de Thoissey !
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Rue de l’Hôpital RDV dans la cour de l’Hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
Come and discover the two chapels of the Hôtel-Dieu de Thoissey!
L’événement Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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