Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôpital Thoissey

Thoissey

Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu

Rue de l’Hôpital RDV dans la cour de l’Hôpital Thoissey Ain

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-15

Venez découvrir les deux chapelles de l’ Hôtel-Dieu de Thoissey !

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Rue de l’Hôpital RDV dans la cour de l’Hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

Come and discover the two chapels of the Hôtel-Dieu de Thoissey!

L’événement Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre