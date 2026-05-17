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Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôpital Thoissey

Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Rue de l’Hôpital Thoissey samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Hôpital

Adresse : RDV dans la cour de l'Hôpital

Ville : 01140 Thoissey

Département : Ain

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 1 1 1

Thoissey

Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu

Rue de l’Hôpital RDV dans la cour de l’Hôpital Thoissey Ain

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15

Venez découvrir les deux chapelles de l’ Hôtel-Dieu de Thoissey !
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Rue de l’Hôpital RDV dans la cour de l’Hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 

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English :

Come and discover the two chapels of the Hôtel-Dieu de Thoissey!

L’événement Visite ‘les chapelles de l’Hôtel-Dieu Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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