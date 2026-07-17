UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thoissey

Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey Thoissey

samedi 19 septembre 2026 · Thoissey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Rue de l'hôpital
Ville
01140 Thoissey
Département
Ain
Tarif

Thoissey

Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey

Rue de l’hôpital Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La plus petite apothicairerie du département ne manque pas d’attrait. Son histoire et celle des sœurs hospitalières de Sainte Marthe, son décor du 18e siècle (plafond peint, boiseries et vases) contribuent à en faire un site unique à découvrir.
  .

Rue de l’hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The smallest apothecary in the department is certainly charming. Its history, along with that of the Sisters of St. Martha, and its 18th-century decor (painted ceiling, wood paneling, and vases) all contribute to making it a unique site worth exploring.

L’événement Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

À voir aussi à Thoissey (Ain)