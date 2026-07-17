Informations pratiques

Thoissey

Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey

Rue de l’hôpital Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La plus petite apothicairerie du département ne manque pas d’attrait. Son histoire et celle des sœurs hospitalières de Sainte Marthe, son décor du 18e siècle (plafond peint, boiseries et vases) contribuent à en faire un site unique à découvrir.

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Rue de l’hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

The smallest apothecary in the department is certainly charming. Its history, along with that of the Sisters of St. Martha, and its 18th-century decor (painted ceiling, wood paneling, and vases) all contribute to making it a unique site worth exploring.

L’événement Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre