Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey Thoissey
samedi 19 septembre 2026 · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey
Rue de l’hôpital Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La plus petite apothicairerie du département ne manque pas d’attrait. Son histoire et celle des sœurs hospitalières de Sainte Marthe, son décor du 18e siècle (plafond peint, boiseries et vases) contribuent à en faire un site unique à découvrir.
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Rue de l’hôpital Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
The smallest apothecary in the department is certainly charming. Its history, along with that of the Sisters of St. Martha, and its 18th-century decor (painted ceiling, wood paneling, and vases) all contribute to making it a unique site worth exploring.
L’événement Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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