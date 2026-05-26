Salon bien-être Salle des fêtes Thoissey

Thoissey

Salon bien-être

Salle des fêtes 2 rue de la grande mademoiselle Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’Amicale Lalyanna vous donne rendez-vous pour une belle journée pour prendre soin de soi, découvrir des pratiques douces et soutenir une cause importante les bénéfices aideront l’association à faire un don à France Sclérose en Plaques.

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Salle des fêtes 2 rue de la grande mademoiselle Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes contact.lalyanna@gmail.com

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English :

L’Amicale Lalyanna invites you to join us for a great day of pampering, discovering gentle practices and supporting an important cause: profits will help the association make a donation to France Sclérose en Plaques.

L’événement Salon bien-être Thoissey a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Val de Saône Centre