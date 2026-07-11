Charrette à histoires Lecture sur herbe Thoissey
mercredi 26 août 2026 · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Charrette à histoires Lecture sur herbe
Camping Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-08-26
La charrette à histoires est de retour !
Pour petits et grands ! Un lieu, un temps pour lire, pour écouter et partager des histoires à son rythme, pour le plaisir des mots et de l’imagination.
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Camping Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 02 57 mjc-thoissey@wanadoo.fr
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English :
The Story Cart is back!
For young and old alike! A place and a time to read, listen to, and share stories at your own pace—for the joy of words and imagination.
L’événement Charrette à histoires Lecture sur herbe Thoissey a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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