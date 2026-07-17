La pharmacopée thoisseyenne Rue de l’hôpital Thoissey

Informations pratiques

Thoissey

La pharmacopée thoisseyenne

Rue de l’hôpital Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de quelques recettes et secrets de la fabrication des médicaments en lien avec la collection de faïences de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey l’eau de rose, l’huile de lys, l’opiat de Salomon…

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Rue de l’hôpital Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org

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English :

Discover some recipes and secrets of medicine-making related to the collection of containers from the apothecary at the Hôtel-Dieu de Thoissey: rose water, lily oil, Solomon’s opiate…

L’événement La pharmacopée thoisseyenne Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre