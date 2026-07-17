La pharmacopée thoisseyenne Rue de l’hôpital Thoissey
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'hôpital · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
La pharmacopée thoisseyenne
Rue de l’hôpital Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de quelques recettes et secrets de la fabrication des médicaments en lien avec la collection de faïences de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey l’eau de rose, l’huile de lys, l’opiat de Salomon…
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Rue de l’hôpital Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org
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English :
Discover some recipes and secrets of medicine-making related to the collection of containers from the apothecary at the Hôtel-Dieu de Thoissey: rose water, lily oil, Solomon’s opiate…
L’événement La pharmacopée thoisseyenne Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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