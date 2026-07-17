Informations pratiques

Thoissey

Cellier des Ursulines et petit cloître des dames de Sainte Ursule

14 rue de l’hôtel de ville Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la collection permanente et de l’exposition temporaire Thoissey dans l’objectif présentant des photos caractérisant aussi bien le patrimoine et l’environnement que l’animation de la Ville.

.

14 rue de l’hôtel de ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the permanent collection and the temporary exhibition “Thoissey Through the Lens,” which features photographs that capture the town’s heritage, environment, and community life.

L’événement Cellier des Ursulines et petit cloître des dames de Sainte Ursule Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre