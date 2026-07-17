Cellier des Ursulines et petit cloître des dames de Sainte Ursule Thoissey
samedi 19 septembre 2026 · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Cellier des Ursulines et petit cloître des dames de Sainte Ursule
14 rue de l’hôtel de ville Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Découverte de la collection permanente et de l’exposition temporaire Thoissey dans l’objectif présentant des photos caractérisant aussi bien le patrimoine et l’environnement que l’animation de la Ville.
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14 rue de l’hôtel de ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25
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English :
Explore the permanent collection and the temporary exhibition “Thoissey Through the Lens,” which features photographs that capture the town’s heritage, environment, and community life.
L’événement Cellier des Ursulines et petit cloître des dames de Sainte Ursule Thoissey a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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