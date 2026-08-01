Tournoi de Mölkky Camping du Val de Saône Thoissey
samedi 15 août 2026 · Camping du Val de Saône · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Tournoi de Mölkky
Camping du Val de Saône Au port Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Un jeu en plein air, des fous rires et un peu de compétition notre tournoi de Mölkky vous promet une journée mémorable ! Formez votre équipe et venez tenter votre chance.
.
Camping du Val de Saône Au port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 22 22 contact@campingdethoissey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Outdoor games, lots of laughter, and a little friendly competition: our M%F6lkky tournament promises to be a memorable day! Put together your team and come try your luck.
L’événement Tournoi de Mölkky Thoissey a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
À voir aussi à Thoissey (Ain)
- Charrette à histoires Lecture sur herbe Thoissey 26 août 2026
- La pharmacopée thoisseyenne Rue de l’hôpital Thoissey 19 septembre 2026
- Cellier des Ursulines et petit cloître des dames de Sainte Ursule Thoissey 19 septembre 2026
- Visite de la chapelle du Clos de l’hôpital et de l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu de Thoissey Thoissey 19 septembre 2026
- Salon bien-être Salle des fêtes Thoissey 27 septembre 2026