Tournoi de Mölkky Camping du Val de Saône Thoissey

Informations pratiques

Thoissey

Tournoi de Mölkky

Camping du Val de Saône Au port Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Un jeu en plein air, des fous rires et un peu de compétition notre tournoi de Mölkky vous promet une journée mémorable ! Formez votre équipe et venez tenter votre chance.

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Camping du Val de Saône Au port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 22 22 contact@campingdethoissey.fr

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English :

Outdoor games, lots of laughter, and a little friendly competition: our M%F6lkky tournament promises to be a memorable day! Put together your team and come try your luck.

L’événement Tournoi de Mölkky Thoissey a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Val de Saône Centre