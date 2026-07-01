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AGENDA · Thoissey

Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons Petit cloître des Ursulines Thoissey

jeudi 30 juillet 2026 · Petit cloître des Ursulines · Thoissey

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Petit cloître des Ursulines
Adresse
14 rue de l'hôtel de ville
Ville
01140 Thoissey
Département
Ain
Tarif

Thoissey

Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons

Petit cloître des Ursulines 14 rue de l’hôtel de ville Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Venez profiter de cet instant musical dans le cadre somptueux du petit cloître des Ursulines.
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Petit cloître des Ursulines 14 rue de l’hôtel de ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25  mairie@thoissey.fr

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English :

Come and enjoy this musical moment in the sumptuous setting of the small Ursulines cloister.

L’événement Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons Thoissey a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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