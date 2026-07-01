Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons Petit cloître des Ursulines Thoissey

Informations pratiques

Thoissey

Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons

Petit cloître des Ursulines 14 rue de l’hôtel de ville Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Venez profiter de cet instant musical dans le cadre somptueux du petit cloître des Ursulines.

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Petit cloître des Ursulines 14 rue de l’hôtel de ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr

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English :

Come and enjoy this musical moment in the sumptuous setting of the small Ursulines cloister.

L’événement Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons Thoissey a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre