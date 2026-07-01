Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons Petit cloître des Ursulines Thoissey
jeudi 30 juillet 2026 · Petit cloître des Ursulines · Thoissey
Informations pratiques
Thoissey
Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons
Petit cloître des Ursulines 14 rue de l’hôtel de ville Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Venez profiter de cet instant musical dans le cadre somptueux du petit cloître des Ursulines.
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Petit cloître des Ursulines 14 rue de l’hôtel de ville Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr
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English :
Come and enjoy this musical moment in the sumptuous setting of the small Ursulines cloister.
L’événement Concert Bogdan Nesterenko Les Quatre Saisons Thoissey a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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