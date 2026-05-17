La balade des ponts Pont de Thoissey Thoissey
La balade des ponts Pont de Thoissey Thoissey vendredi 24 juillet 2026.
Thoissey
La balade des ponts
Pont de Thoissey Le port Thoissey Ain
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-21
Visite commentée sous forme de balade dont les différentes étapes sont les nombreux ponts, passerelles et planches de Thoissey qui franchissent la Saône, la Chalaronne, etc. Découverte de nombreux éléments patrimoniaux qui ne manquent pas d’intérêts.
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Pont de Thoissey Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
A guided walking tour featuring the many bridges, footbridges, and boardwalks in Thoissey that span the Saône, the Chalaronne, and other rivers. Discover a wealth of fascinating historical landmarks.
L’événement La balade des ponts Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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