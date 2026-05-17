La balade des ponts Pont de Thoissey Thoissey

Thoissey

La balade des ponts

Pont de Thoissey Le port Thoissey Ain

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-21

Visite commentée sous forme de balade dont les différentes étapes sont les nombreux ponts, passerelles et planches de Thoissey qui franchissent la Saône, la Chalaronne, etc. Découverte de nombreux éléments patrimoniaux qui ne manquent pas d’intérêts.

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Pont de Thoissey Le port Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

A guided walking tour featuring the many bridges, footbridges, and boardwalks in Thoissey that span the Saône, the Chalaronne, and other rivers. Discover a wealth of fascinating historical landmarks.

L’événement La balade des ponts Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre