Tous à vélo Thoissey
Tous à vélo Thoissey dimanche 31 mai 2026.
Thoissey
Tous à vélo
Aire d’arrêt de la Voie Bleue Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dans le cadre de mai à vélo, venez nombreux participer aux animations gratuites proposées par la Communauté de communes Val de Saône Centre.
Au programme atelier de remise en selle, test vélo électrique, atelier bilan vélo, piste vélos rigolos, etc.
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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 43 36 72 30
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English :
As part of Mai à vélo, come and take part in the free events organized by the Communauté de communes Val de Saône Centre.
On the program: get back in the saddle workshop, electric bike test, bike assessment workshop, fun bike trail, etc.
L’événement Tous à vélo Thoissey a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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