Soirée anniversaire 10 ans de souvenirs Thoissey
Soirée anniversaire 10 ans de souvenirs Thoissey vendredi 29 mai 2026.
Thoissey
Soirée anniversaire 10 ans de souvenirs
Centre Social l’Embarc’Adhère Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Célébration des 10 ans de l’Embarc’Adhère avec exposition, animations musicales, moment festif et convivial, et verre de l’amitié. Ouvert à tous.
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Centre Social l’Embarc’Adhère Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 02 57 mjc-thoissey@wanadoo.fr
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English :
Celebrate 10 years of Embarc’Adhère with an exhibition, musical entertainment, a festive moment and a friendly drink. Open to all.
L’événement Soirée anniversaire 10 ans de souvenirs Thoissey a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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