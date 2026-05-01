Thoissey

Soirée anniversaire 10 ans de souvenirs

Centre Social l’Embarc’Adhère Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Célébration des 10 ans de l’Embarc’Adhère avec exposition, animations musicales, moment festif et convivial, et verre de l’amitié. Ouvert à tous.

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Centre Social l’Embarc’Adhère Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 02 57 mjc-thoissey@wanadoo.fr

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English :

Celebrate 10 years of Embarc’Adhère with an exhibition, musical entertainment, a festive moment and a friendly drink. Open to all.

L’événement Soirée anniversaire 10 ans de souvenirs Thoissey a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre