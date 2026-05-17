Thoissey

Soirée à l’écoute des chauves-souris

Aire d’arrêt de la Voie Bleue Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Venez vivre une expérience sensorielle unique le temps d’une soirée entre science, émerveillement et redécouverte de la nuit avec écoute et observation des chauves-souris dans leur milieu naturel. Pensez à apporter votre pique-nique et une lampe.

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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org

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English :

Come and enjoy a unique sensory experience during an evening of science, wonder and rediscovery of the night, listening to and observing bats in their natural environment. Don’t forget to bring a picnic and a flashlight.

L’événement Soirée à l’écoute des chauves-souris Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre