Soirée à l’écoute des chauves-souris Thoissey
Soirée à l’écoute des chauves-souris Thoissey vendredi 24 juillet 2026.
Thoissey
Soirée à l’écoute des chauves-souris
Aire d’arrêt de la Voie Bleue Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Venez vivre une expérience sensorielle unique le temps d’une soirée entre science, émerveillement et redécouverte de la nuit avec écoute et observation des chauves-souris dans leur milieu naturel. Pensez à apporter votre pique-nique et une lampe.
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Aire d’arrêt de la Voie Bleue Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org
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English :
Come and enjoy a unique sensory experience during an evening of science, wonder and rediscovery of the night, listening to and observing bats in their natural environment. Don’t forget to bring a picnic and a flashlight.
L’événement Soirée à l’écoute des chauves-souris Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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