Thoissey

Visite commentée Daniel Sarrabat et l’ église de Thoissey

Église Sainte Marie-Madeleine Thoissey Ain

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-08 2026-08-12

Visite commentée et historique de l’église Sainte Marie-Madeleine et de l’exceptionnelle série des sept grands tableaux de Daniel Sarrabat prix de l’Académie de Rome (1666-1748) consacrés à la patronne de Thoissey.

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Église Sainte Marie-Madeleine Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

Guided tour of the church of Sainte Marie-Madeleine and the exceptional series of seven large paintings by Daniel Sarrabat, winner of the Prix de l’Académie de Rome (1666-1748), dedicated to the patron saint of Thoissey.

L’événement Visite commentée Daniel Sarrabat et l’ église de Thoissey Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre