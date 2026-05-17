Visite commentée Daniel Sarrabat et l’ église de Thoissey Thoissey
Visite commentée Daniel Sarrabat et l’ église de Thoissey Thoissey mercredi 8 juillet 2026.
Thoissey
Visite commentée Daniel Sarrabat et l’ église de Thoissey
Église Sainte Marie-Madeleine Thoissey Ain
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12
Visite commentée et historique de l’église Sainte Marie-Madeleine et de l’exceptionnelle série des sept grands tableaux de Daniel Sarrabat prix de l’Académie de Rome (1666-1748) consacrés à la patronne de Thoissey.
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Église Sainte Marie-Madeleine Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68
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English :
Guided tour of the church of Sainte Marie-Madeleine and the exceptional series of seven large paintings by Daniel Sarrabat, winner of the Prix de l’Académie de Rome (1666-1748), dedicated to the patron saint of Thoissey.
L’événement Visite commentée Daniel Sarrabat et l’ église de Thoissey Thoissey a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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