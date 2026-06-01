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Fête de la musique Thoissey

Fête de la musique Thoissey samedi 20 juin 2026.

Ville : 01140 Thoissey

Département : Ain

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Thoissey

Fête de la musique

Thoissey Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Un moment festif et animé de 19h jusqu’à minuit pour danser !
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Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25  mairie@thoissey.fr

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English :

A festive, lively evening of dancing from 7pm to midnight!

L’événement Fête de la musique Thoissey a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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