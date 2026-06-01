Fête de la musique Thoissey
Fête de la musique Thoissey samedi 20 juin 2026.
Thoissey
Fête de la musique
Thoissey Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Un moment festif et animé de 19h jusqu’à minuit pour danser !
.
Thoissey 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 04 25 mairie@thoissey.fr
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English :
A festive, lively evening of dancing from 7pm to midnight!
L’événement Fête de la musique Thoissey a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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