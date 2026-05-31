Concert Rouge Café, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua

Concert Rouge Café Dimanche 21 juin, 16h00 Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Ain

Nombre de places limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00

À l’occasion de la fête de la musique, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose de vous faire vibrer avec le jazz du duo Rouge Café.

Le jazz rétro du duo Rouge Café fera vibrer le musée pour un moment hors du temps, tout en émotion. De Georges Gerschwin à BB King, de Marilyn Monroe à Serge Gainsbourg, laissez-vous portez par la voix de velours de Lucile Gueny drapée dans les cordes de Xavier Bozetto.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 Montée de l’Abbaye, 01130 Nantua, France Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474750750 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-museedelaresistance.ain.fr/detail-activite/fete-de-la-musique-concert-rouge-cafe »}] Installé au cœur du Haut-Bugey, à Nantua, haut lieu d’histoire et de mémoire résistante, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, dans une scénographie complètement renouvelée accessible au plus grand nombre, une (re)lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à travers le vécu des habitants de l’Ain. La nouvelle présentation des collections, les nombreux outils multimédias (cartes en relief avec animation audiovisuelle, focus techniques sur les innovations en temps de restriction, films documentaires, spectacle immersif sur les parachutages), mais aussi des objets à toucher immergent le visiteur dans le quotidien de l’époque et donnent des clés de lecture sur cette période complexe et sombre de notre histoire. Le musée ne dispose pas de parking. Vous pouvez vous garer sur la place devant l’abbatiale. Un dépose-minute est possible sur demande auprès du musée. Nous attirons l’attention de nos visiteurs sur la rue devant le musée qui présente une pente de 13 % sur 50 m.

À l’occasion de la fête de la musique, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose de vous faire vibrer avec le jazz du duo Rouge Café.

© Pascale Canard-Volland